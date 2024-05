Julián Zucchi rompe su silencio tras realizar transmisión en vivo borracho: "Tenía que cambiar"

Julián Zucchi generó controversia y preocupación hacia algunas semanas cuando realizó una Transmisión En Vivo en estado de ebriedad. Ahora, el actor argentino salió al frente completamente renovado y decidió hablar respecto a aquel bochornoso incidente.

Recordemos que por aquellos tiempos, Julián y su ex pareja Yiddá Eslava estaban enfrentándose públicamente y ambos recibieron muchos repudio del público, incluso el actor tuvo que abandonar el Perú para establecerse en Argentina junto a su familia, pero nadie esperaba que hiciera una Transmisión En Vivo después de haberse tomado varias copas demás.

Según comentó Julián Zucchi a un conocido diario local, se siente muy avergonzado de haber realizado esa Transmisión En Vivo, pero también es consciente que eso fue indicador que algo estaba mal en su vida y ahora ha decidido solucionarlo.

"Yo no me enorgullezco de ese live que hice, pero lo agradezco porque gracias a eso me di cuenta que había cosas que tenía de cambiar. Fue un llamado de ayuda y por suerte la gente que quería sí me ayudó a cambiar", contó a Trome.