Jessica Newton rompe en llanto en la graduación de su hija: Joven se irá del país para continuar sus estudios

Jessica Newton está en el ojo de la tormenta con la cercanía de la elección de la nueva Miss Perú y el alto costo de las entradas para el final del certamen. Sin embargo, esta vez llamó la atención por un emotivo evento que vivió junto a su familia en la graduación de su hija, que próximamente se irá al extranjero

La dueña del Miss Perú utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo video que narra la graduación de su hija Miranda. Jéssica entrega de diplomas junto a su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid y su hija mayor, Casandra Sánchez de Lamadrid.

Sin embargo, líneas más abajo reveló que Miranda partirá pronto hacia Estados Unidos para continuar sus estudios en una prestigiosa institución. "Próximo destino @bostoncollege. Estoy muy orgullosa mi amor. Te adoro chata", concluyó.

La primogénita de Jessica Newton y el empresario Fernando Sánchez de Lamadrid también asistió a la ceremonia y se mostró más que orgullosa que su hermana haya concluido satisfactoriamente sus estudios, Además, la felicitó por la nueva etapa de su vida que está por empezar.

Cassandra también resaltó el esfuerzo que su hermana hizo durante su etapa escolar y expresó todo el amor que siente por ella.

"Le llevo 14 años a mi hermana y puedo decirles que la he visto crecer convirtiéndose en la mujer que es hoy, no podría estar más orgullosa de ti.

Siempre serás mi primera bebé. I love you so much chatus. ¡Qué rápido pasa el tiempo!", agregó.