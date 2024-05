Yiddá Eslava ANGUSTIADA por momento de TERROR tras balacera: "Pensé en mis hijos"

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava ha causado gran revuelo en las últimas semanas por sus diferencias con su expareja Julián Zucchi, pero esta vez provocó la alarma entre sus seguidores al contar el terrible momento que vivió al presenciar una balacera en el distrito de Barranco.

Preocupante escena

La exchica reality trata de compartir con sus fans cada una de las actividades y proyectos que viene realizando en la actualidad, pero esta vez dio un giro radical cuando relató en sus redes sociales una escena que la dejó en shock.

Según el video subido en una historia de Instagram, Yiddá pasaba por el óvalo en San Martín por Barranco cuando de pronto se percata que aparece una motocicleta por una ciclovía a gran velocidad, que le hizo presumir que se trataría de un robo.

Luego, comienza a escuchar gritos desesperados pidiendo ayuda y de pronto una serie de disparos que hizo que todos los transeúntes incluida ella se vean asustados de ser alguna víctima de dicha balacera, que "duró como 10 minutos".

"Estábamos llegando a un óvalo en San Martín por Barranco, estábamos doblando y vino a una moto por la ciclovía a toda velocidad y en contra, empecé a renegar y un chico me dice que quizás era un chico que ha robado. (...) Y vimos a una chica gritando, corriendo, empezamos a ver mucho movimiento y empezamos a escuchar balas y toda la gente empezó a alborotarse", se escucha decir a Yiddá en sus redes sociales.

Preocupada por sus niños

En un intento de ponerse a salvo, Eslava desciende del vehículo donde viajaba y se mete a una tienda y las primeras personas que se le vienen a la mente en ese momento de terror son sus pequeños hijos, ya que la sola idea de dejarlos desamparados a tan corta edad la aterraba.

"Toda la gente comenzó a bajarse de sus autos porque duró como 10 minutos, empezaba a haber muchísimas motos y ahí me palteé horrible porque no sabíamos si la balacera se estaba acercando, cuántas personas eran, no sabía que estaba pasando porque todo estaba ocurriendo 3 carros adelante nuestro y había un camión grande. (...) Empezó a escucharse más bajas y bajamos del carro y nos metimos a una tienda, ahí esperé. (...) Les juro que pensé en mis hijos ", comentó la expareja de Zucchi.

Se sometió a una cirugía

Recordemos que esta no sería primera vez en que la exchica reality causa alarma en sus redes sociales, ya que días atrás tuvo que ser intervenida casi de emergencia por recomendación de su médico, ya que tenía una hernia que le causaba mucho dolor.

Asimismo, contó que no fue una cirugía sencilla porque tuvo varios pasos y terminó haciéndose una abdominoplastía, pero ya se encontraba lista para volver al escenario y salir a trabajar.

De esta manera, Yiddá Eslava impactó a todos al contar la angustia que sintió durante una balacera en un distrito limeño, que la llevó a pensar en primer lugar en sus dos retoños. Con ello, sus seguidores se mostraron preocupados por la situación que le tocó vivir y lamentaron que la delincuencia y la criminalidad en el Perú siga en aumento.