Karla Tarazona aconseja a Samahara Lobatón sobre infidelidad: "No pierdas el tiempo"

La polémica en torno a la relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres sigue dando de qué hablar, y esta vez Karla Tarazona no dudó en darle un consejo a la joven madre.

La conductora de Préndete recomendó a la hija de Melissa Klug no desgastarse persiguiendo a su pareja a todas sus presentaciones, especialmente después de los rumores de infidelidad que lo rodean.

Samahara ha sido vista en múltiples ocasiones acompañando a Bryan Torres a sus presentaciones, una actitud que para muchos refleja inseguridad y temor a una traición, como bien se mostraron chats comprometedores en canales de televisión. Sin embargo, Karla Tarazona fue tajante al afirmar que esta estrategia no garantiza fidelidad.

"No hay que perder el tiempo. El que te quiere engañar, te engaña en tu cara. No hay que ir a ningún viaje ni revisar un teléfono. Lo que pasa es que ella es joven todavía", sostuvo la conductora, resaltando que la madurez le enseñó a no desgastarse en situaciones similares.