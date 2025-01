¡Se sinceró! Belén Estévez confiesa que es demisexual: "Me conecto desde lo emocional"

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Belén Estévez tuvo una amena entrevista con Exitosa. En sus declaraciones, la bailarina argentina se animó a revelar algunos aspectos de su vida privada, y confesó que se identifica con una orientación sexual en específico: la demisexualidad. ¿A qué se refirió la gaucha? Aquí te contamos los detalles.

Belén da todo de sí en una relación

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón le consultó sobre su situación sentimental. Si bien Estévez está actualmente soltera, ella no descartó que, en un futuro, pueda tener una relación. Además, resaltó que da todo de sí cuando experimenta un romance, pero que a veces no le ha funcionado como esperaba.

"Yo me entrego rápido en todo, desde el momento uno. Si hay conexión, si tú me gustas, yo te gusto, si da para algo más, doy todo en la relación. Y ahí es donde no hay reciprocidad, y es algo que siempre me pasa. No soy de tomar iniciativa, me da vergüenza. Soy recontra tímida", remarcó.

En esa línea, Rondón le preguntó si acaso le atraen hombre jóvenes o algo mayores. En respuesta, Belén aseguró que no se basa en estereotipos y la edad, debido a que ella solo contempla la idea de enamorarse. "Me da lo mismo, yo me enamoro. Me puedo enamorar de ti, no sé si tienes 20, 50, de 80 pareces", bromeó con el conductor.

Confiesa que es demisexual

Belén indicó que, a sus 43 años, se considera una mujer que busca una relación estable. Esto se debe a que nunca le han gustado los romances fugaces, y que además, se siente identificada con la demisexualidad. Por tal motivo, explicó a que se refiere con este tema poco conocido de su vida personal.

"Esas cosas no me gusta porque soy una persona demisexual, es cuando te conectas desde lo emocional. Tienes que tener un sentimiento por la otra persona para poder intimar, para que aparezca 'la entregadora'", reveló entre risas.

Se considera "muy sexual"

Asimismo, señaló que esto podría confundirse en algunos aspectos. De hecho, ella asegura que es una mujer "muy sexual", pero que esto no significa que todo el tiempo piense en sexo.

"(El sexo) es muy importante. Más allá de cómo lo haga, primero tengo que sentir esta conexión. Tiene que ser un hombre inteligente, que me conquiste con todo su ser. Y necesito que me siga el ritmo, porque sí lo practico", añadió entre risas.

Fue así que Belén Estévez se refirió a varios aspectos de su vida íntima, confesando además que se siente identificada como una mujer demisexual. ¡Honestidad ante todo!