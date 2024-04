Karla Tarazona se arrepiente de haberse casado con Rafael Fernández: "Me aloqué y la fregué"

Karla Tarazona es una de las conductoras de televisión más conocidas de las últimas décadas y en una reciente entrevista, para un canal de YouTube, confesó que se arrepiente de haberse casado con el empresario Rafael Fernández, con quien tuvo un tórrido romance que incluyó matrimonio en muy poco tiempo.

Recordemos que Karla y Rafael se conocieron durante la pandemia y tras 4 meses de salidas para conocerse, decidieron dar el siguiente paso y se casaron en una íntima ceremonia en la Molina. Todo parecía a ser felicidad ya que realizaban viajes y se veían muy enamorados, pero todo terminó de la noche a la mañana.

La pareja terminó su matrimonio definitivamente el pasado 26 de agosto de 2022. Mediante un extenso comunicado, anunciaron que habían decidido separarse por motivos personales. Sin embargo, después se supo que tuvieron varios problemas por la nana de la locutora, entre otras diferencias. Incluso Karla denunció a su exesposo por haberla mandado seguir cuando estaban tramitando su divorcio.

En diálogo con Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', en su canal de YouTube 'Edson pa´ que más', la conductora de 'Préndete' hizo una catarsis sobre su matrimonio con el popular 'huevero'.

"No suelo arrepentirme de mis decisiones, apechugo bastante cuando elijo algo bien o algo para mal, pero creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido", indicó.

"En esa época que me casé tan rápido estábamos con el tema de la pandemia, el mundo se va a acabar y 'vive la vida antes que la vida de viva a ti' (...) Me aloqué, me casé y la fregué", agregó.