Rafael Fernández se pronuncia tras demanda de Karla Tarazona: "Quiere pelear para ganar publicidad"

Karla Tarazona ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta después de anunciar que entabló una demanda contra su exesposo, el empresario Rafael Fernández; ante esto, el popular 'Huevero' afirmó que la conductora solo busca hacer escándalo para mantenerse vigente en la televisión peruana.

Según la también empresaria, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones por la denuncia formal que presentó en el 2023 contra Fernández, además, contó que hay una segunda denuncia por violencia psicológica que también está en curso, esto debido a que el empresario la habría mandado a seguir cuando terminaron su matrimonio en el 2022.

El empresario fue consultado sobre el tema por un conocido programa de espectáculos emitido por las tardes y afirmó que Karla está haciendo todo solo esto porque busca publicidad o mantener un lugar en la TV, en cambio, él se dedica únicamente a sus negocios de proteínas.

"No me metería con ella ni nada por el estilo, ella quiere seguir en lo mismo y seguir peleando porque, no sé, no creo que sea una persona que venda rating (...) Cada uno busca su publicidad o ganar sitio en el mercado de la televisión. Yo vivo de mi trabajo, de mis cosas que hago", expresó.