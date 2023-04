Karol G: Esta es la portada de revista que desató la furia de la 'Bichota'

La cantante colombiana, Karol G, acudió a su cuenta oficial de Instagram para mostrar su furia sobre su reciente portada de la revista mexicana GQ, revelando que la imagen pasó por muchos retoques con los que no estaba de acuerdo.

El 6 de abril, GQ México publicó su historia de portada con la artista colombiana de 32 años. Poco después de ver la foto, Karol G expresó su decepción con las imágenes editadas en una leyenda de Instagram.

"Ni siquiera sé por dónde empezar este mensaje", comenzó. "Hoy se hizo pública la portada de mi revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa".

Karol G enojada por portada de revista mexicana

"Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. A pesar de dejar en claro mi descontento con la cantidad de ediciones que hicieron con la foto, no hicieron nada al respecto, como para lucir bien, necesitaba todos esos cambio", continuó.