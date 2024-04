Karol G hizo vibrar a sus fanáticos peruanos: Fotos exclusivas del primer concierto de la 'Bichota' en Lima

13/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida cantante colombiana, Karol G, llegó a Perú la noche del jueves para brindar los conciertos en el estadio San Marcos. Ayer, viernes 12 de abril, fue la primera fecha y la 'Bichota' hizo vibrar a miles de fanáticos al ritmo de sus más conocidos temas como 'Mañana será bonito' y 'Mi ex tenía razón'.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de fanáticos de la artista colombiana hicieron largas colas en las afueras del estadio San Marcos y en horas de la tarde ingresaron al recinto. El concierto dio inicio aproximadamente a las 10 de la noche provocando la alegría de miles de fanáticos.

Karol G empezó su presentación en nuestro país cantando uno de sus últimos temas, 'TQG', canción que hizo junto a su compatriota Shakira. El espectáculo tuvo una duración aproximada de dos horas y a la salida del concierto sus fanáticos se mostraron más que felices por la experiencia de ver en vivo a su artista favorita. A continuación dejamos algunas fotos del concierto.

Concierto de Karol G en Lima

¿Cuál es la lista de canciones del 'Mañana será bonito world tour'?

Se tiene conocimiento que Karol G toca aproximadamente 30 canciones de sus más recientes discos. Es así que el público peruano podrá disfrutar de sus pegajosos temas y aquí compartimos la lista de canciones de su última presentación

TQG (KAROL G & Shakira cover)

BESTIES

Mi cama

EL BARCO

X SI VOLVEMOS / Noche de sexo

Tusa

AMARGURA

BICHOTAG

OKI DOKI

Una noche en Medellín (Cris MJ cover)

QLONA

Sejodioto

Punto G

Bichota

CAROLINA

GATÚBELA

Tá OK

Ocean

PERO TÚ

MERCURIO

A ella

Créeme (DENNIS, MC Kevin o Chris, Maluma & KAROL G cover)

MIENTRAS ME CURO DEL CORA

CONTIGO

Ojos ferrari

TUS GAFITAS

CAIRO

MI EX TENÍA RAZÓN

KÁRMIKA (KAROL G, Bad Gyal & Sean Paul cover)

GUCCI LOS PAÑOS

200 COPAS

MAMIII (Becky G x KAROL G cover)

AMARGURA (Sung by second time)

PROVENZA / PROVENZA - REMIX Tiësto

Es así que, Karol G se ha convertido en una de las máximas exponentes de la música urbana y su concierto en Lima era uno de los más esperados. La 'Bichota' cantó 30 canciones en más de 2 horas en el estadio San Marcos ante más de 45 mil personas y hoy tiene una presentación más.