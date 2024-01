Katia Palma fulmina a Johanna San Miguel y defiende su puesto en 'Esto es Guerra': "Quieren nuevos rostros"

Un inesperado duelo de egos se desató en el set de 'Esto es Guerra' (EEG) cuando Katia Palma, con su característica franqueza, se enfrentó a Johanna San Miguel, quien cuestionó la presencia de la conductora en el programa. El intercambio de declaraciones no solo reveló tensiones pasadas, sino que también dejó al descubierto la firmeza de la nueva conductora en defender su lugar en el reality.

El enfrentamiento inició cuando la popular 'Chata' insinuó que Katia y Cristian Rivero la habían excluido en el pasado cuando compartieron trabajo en el programa de 'Yo Soy' en Latina. Sin embargo, la vida, según Johanna, da vueltas, y ahora todos coinciden en el set de 'EEG'.

Ante estas insinuaciones, Katia Palma no dudó en responder con contundencia. Le recordó a Johanna las razones por las cuales fue elegida para formar parte del programa de competencia, destacando que el público aprecia la presencia de nuevos rostros en la pantalla.

"¿Sabes por qué estoy acá? Porque la gente me quiere, porque me tomé el tiempo de leer todos los comentarios del programa y a la gente le gusta que esté aquí porque quiere ver nuevos rostros. Por eso la gente va rotando, por eso hay combatientes y guerreros nuevos. Así que (Johanna) disfruta el momento nada más", expresó Katia reafirmando su conexión con la audiencia y su relevancia en el espacio televisivo.

En declaraciones a los medios, la conductora histórica del reality de competencia fue consultada acerca del reciente ingreso de Katia Palma al programa.

Como se sabe, ambas tuvieron un enfrentamiento mediático por una serie de problemas que surgieron durante su estadía en el recordado programa de imitación 'Yo Soy'. En ese sentido, Johanna afirmó que debido a la experiencia con la que cuenta Katia, no estaría apta para conducir un programa de competencias físicas.

"(Tú conoces más la competencia ¿crees que ella (Katia) está apta para este nivel de presión?) "Ah, no, no creo. Nunca nadie ha venido a quitarme mi lugar, los lugares no se quitan", señaló la conductora.