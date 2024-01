¡La descarta! Johanna San Miguel critica ingreso de Katia Palma a 'EEG': "No creo que esté apta"

La nueva temporada de 'Esto es Guerra' trajo consigo una serie de 'bombas', sobre todo en la conducción. Y es que además de Johanna San Miguel y Renzo Schuller se presentó por todo lo alto a Katia Palma y Cristian Rivero.

En declaraciones a los medios, la conductora histórica del reality de competencia fue consultada acerca del reciente ingreso de Katia Palma al programa.

Como se sabe, ambas tuvieron un enfrentamiento mediático por una serie de problemas que surgieron durante su estadía en el recordado programa de imitación 'Yo Soy'.

En ese sentido, Johanna afirmó que debido a la experiencia con la que cuenta Katia, no estaría apta para conducir un programa de competencias físicas.

"(Tú conoces más la competencia ¿crees que ella (Katia) está apta para este nivel de presión?) "Ah, no, no creo. Nunca nadie ha venido a quitarme mi lugar, los lugares no se quitan", señaló la conductora.