¿Katia Palma quiso interpretar a 'Queca'? Esto reveló la actual conductora de 'Esto es Guerra'

Katia Palma siempre destacó en la televisión peruana por sus distintos roles, no solo como actriz sino como animadora de programas de entretenimiento. Ahora que es la flamante conductora de 'Esto es Guerra', se conoció que había intentado imitar a la recordada 'Queca' de Pataclaún ¿Será cierto?

En una recordada entrevista con Ricardo Morán, la actriz cómica se animó a contar abiertamente de su paso por la televisión peruana y cómo fue que llegó a sumergirse en el mundo de la actuación.

En ese contexto, Palma sorprendió al revelar que, en un momento de su vida, quiso interpretar a la popular 'Queca' de Pataclaún. Según mencionó, todo comenzó porque vio un anuncio de la creadora July Naters, quien buscaba actores para lanzar la segunda temporada de la recordada serie nacional.

Además de esa gran oportunidad, se sumó el hecho de que, en ese momento, también admiraba a Johanna San Miguel. Ello la impulsó a querer imitarla, por lo que no dudó en presentarse al casting de la popular Barbie peruana.

El exconductor de 'Yo Soy' le cuestionó acerca de esa situación: "¿Eras fanática de Johanna San Miguel?". Pregunta que fue posteriormente confirmada por la misma Katia Palma.

Cabe precisar que, finalmente este hecho no se llegó a dar por motivos que la propia actriz explicó en la misma entrevista.

Continuando con su historia, ella contó que llegó hasta las instalaciones del canal donde se realizaba el casting; sin embargo, tuvo una respuesta negativa por parte de los encargadas del proceso, quedando finalmente sin posibilidad de mostrar su talento.

"Tomé mi micro, llegué al canal. Tenía 18 años. Yo iba a imitar a 'Queca' y salir en la TV. Y, ¿qué me dijeron? Obviamente, que ya no estaban buscando gente porque ya habían hecho casting. Y yo dije: 'No, pero July me tiene que ver'. Me negaron todo y, bueno, me fui así (haciendo una mueca triste) a mi casa", detalló la actriz cómica.