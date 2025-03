Kike Suero PREOCUPA por su delicado estado de salud: Esto es lo que padece

Kike Suero sorprendió al revelar que se encuentra preocupado por su actual estado de salud. Y es que al humorista se le detectaron unos serios males que le impiden ahora disfrutar libremente de su vida y regirse a estrictos cuidados para evitar cualquier tipo de situación grave.

Según contó el humorista, un solo susto bastó para ponerle freno a ciertos vicios que llevaron a su organismo a pasar por una situación complicada. Kike se encontraba grabando un episodio para el programa 'El Reventonazo', cuando de pronto sintió un chorro de sangre bajar por su nariz. A ello se le sumaron mareos, por lo que tuvo que ser inmediatamente trasladado a un tópico para recibir atención médica.

" Hace unas semanas cuando grababa me empezó a bajar sangre de la nariz, me sentía mareado, me llevaron al tópico y me evacuaron" , contó en un primer momento para sorpresa de sus fanáticos.

Ante ello, optó por realizarse una serie de chequeos médicos, los cuales arrojaron un diagnostico sumamente preocupante porque lo obligaban a cambiar radicalmente varios aspectos de su vida si quería mantenerse sano y llevar una larga vida.

Actualmente, Suero afirmó estar llevando un tratamiento: "Ahora estoy medicado y midiéndome la presión y también he bajado un poco las revoluciones, ya no tomo ni fumo como antes", agregó.

Hace algunos meses, Kike Suero participó en un episodio especial de 'Esto Es Guerra' (EEG). Allí, todos quedaron atónitos al escuchar la anécdota del cómico, quien confesó que en más de una ocasión ha sido confundido con el chico reality, Mario Irivarren.

"Me voy al mercado y los niños me dicen: '¡Mario, un autógrafo!'. Y yo solo firmo 'Kike', para salir del paso. ¡Carita con carita! Llego al canal y el guardia de seguridad me saluda y me dice: 'Adelante, señor Mario'. ¡Incluso en el camerino! Onelia se me acercó, ¡y no pude evitar reírme!", contó el carismático Kike Suero.