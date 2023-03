07/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez contrajeron matrimonio el pasado 04 de marzo en Estados Unidos. La noticia fue confirmada en las redes sociales de la popular 'Chabelita', quien compartió historias de Instagram sobre todo lo ocurrido en su matrimonio. El programa de América Televisión, "Mande quien mande", logró conversar con los recién casados, quienes no contaron que serían víctimas de las ocurrencias de la 'Carlota', personaje interpretado por el humorista Carlos Vílchez.

Mientras María Pía Copello presentaba a los flamantes esposos, la 'Carlota' aprovechó para hacerle una broma a los invitados. "¿Qué se siente casarse con Andrés Hurtado?", bromeó el comediante desatando las risas de la pareja. Por su parte, el electricista no se quedó callado y aclaró sobre los rasgos físicos que comparte con el conductor de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado: "Pero con HD".

María Pía Copello pidió disculpas a Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez por la broma de la 'Carlota'. "No, de verdad, mil disculpas a los dos, no es posible que tú le digas una cosa así porque él es Rodney Rodríguez", expresó la conductora. Sin embargo, los recién casados tomaron con humor las palabras del comediante.

Detalles de la boda

En conversación con el magazine de América Televisión, Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez revelaron detalles que no muchos conocían de su boda.

Según la pareja, no invitaron a muchas personas a la ceremonia. "En familiares y amigos, fueron 40 personas, almuerzo, pero a partir de las 5 de la tarde, habrá sido como 50 o 60", declaró la popular 'Chabelita'.

Un detalle que sigue siendo un misterio es el valor del anillo que recibió Isabel Acevedo. Fuentes cercanas a María Pía Copello le informaron que estaba valorizado en US$ 20.000; sin embargo, la expareja de Christian Domínguez prefirió no contestar ese rumor.

La relación de Isabel Acevedo con las hijas de su esposo

Según contó Acevedo, las hijas de Rodney Rodríguez se llevan de maravilla con ella. "Tiene dos pequeñas, son una bellas. Me aman, ¿no amor? Ellas estaban felices, me decían: 'tía queremos ser las flowers girls'. Ellas me lanzaron las flores. Este año cumplen 9 y 5", dijo.

María Pía Copello preguntó si sus pequeñas eran celosas y Rodríguez dijo: "Al contrario, quieren estar con ella".