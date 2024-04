¿La extraña? Jefferson Farfán asegura que saludaría a Yahaira si se la cruza en la calle

06/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán habló, por primera vez en mucho tiempo, de Yahaira Plasencia. Como se recuerda, el ex futbolista y la cantante tuvieron una polémica y larga relación hace unos años. Ahora el '10 de la calle' dice que no tendría ningún problema en saludar a su expareja si se la encuentra por la calle.

La 'Foquita' Farfán fue entrevistado por Natalie Vértiz para el programa de 'América televisión', 'En Boca de todos'. La conductora le preguntó sobre la 'Reina del Toto' y si la saludaría de darse el caso, a lo que Jefferson respondió afirmativamente.

"No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre 'hola y chau', no tendría ningún problema", comentó.

Recordemos que, la última veces que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán fueron vistos juntos por última vez fue a su regreso de Rusia, donde estuvieron pasando varios meses durante el inicio de la pandemia en el año 2020. Luego de eso no se les volvió a ver juntos por lo que la prensa confirmó que habían terminado su relación definitivamente.

¿Qué dijo Yahaira sobre la nueva hija de Farfán?

Una reportera del programa 'Todo se filtra' abordó a la cantante para consultarle sobre la tremenda bomba que soltó el futbolista la semana pasada, cuando habló del secreto nacimiento de su hija de un año y dos meses en el estreno de su podcast, Enfocados.

Ante esta impactante noticia, Yahaira comentó sobre el nacimiento de la pequeña y aseguró que un bebé siempre es 'una bendición para la familia'.

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", expresó.

Asimismo, aseguró que no conoce a a Darinka Ramírez, quien sería la madre de la hija de Jefferson Farfán: "No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo".

Es así que, Jefferson Farfán fue consultado sobre si saludaría a Yahaira Plasencia, a lo que la 'Foquita' dijo que sí, ya que su madre siempre le educó así.