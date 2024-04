"Yo, con ustedes, no me fui a segunda": Jean Deza 'dispara' contra Alianza Lima tras su paso en el 2020

El jugador Jean Deza emitió un picante mensaje sobre su paso en Alianza Lima durante la temporada 2020, cuando volvió tras un buen rendimiento en UTC. Según indicó, aquel año que fue separado de 'AL', dicho equipo terminó en segunda.

En entrevista con Luis Guadalupe para el programa 'La Fe del Cuto', Deza recalcó que él nunca perdió la categoría con la institución deportiva de La Victoria; puesto que fue sacado de la plantilla a mitad de la campaña.

"Lo más práctico: 'Vamos a sacar a Jean Deza'. Me sacaron de Alianza en el 2020 y qué les pasó, ¿no se fueron a segunda? Yo, con ustedes, no me fui a segunda", manifestó.