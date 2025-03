Alexandra Díaz revela que Roberto Guizasola le lloró para retractarse de su denuncia: "Me dijo 'te amo'"

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alexandra Díaz, la popular 'Gordibuena', sorprendió a todos al dar a conocer impactantes detalles sobre lo que fue su relación con Roberto Guizasola. Incluso, confesó que el exfutbolista le rogó y le lloró para que se retracte de las acusaciones en su contra y negara haberla agredido.

¿Roberto Guizasola le rogó entre lágrimas a Alexandra Díaz?

En la última emisión del programa de 'Magaly TV: La Firme', la joven con quien fue ampayada el popular 'Cucurucho', un hombre casado, decidió romper su silencio y revelar sorprendentes detalles de lo vivido al lado del exjugador de Alianza Lima. La joven respondió sobre el motivo que la impulsó a firmar un documento notarial en el que afirmó que sus denuncias contra Guizasola nunca fueron ciertas e incluso se habría dado en un momento de "rencor e indignación".

'La Gordibuena' afirmó que cuando fue a la notaría era para firmar un acuerdo de confidencialidad mutua y que no saldrían a dar declaraciones a la prensa, pero en ese momento Roberto Guizasola le recordó que era una persona pública dándole un acta en el que ella supuestamente desmentía sus acusaciones contra él y que luego saldría a la luz, generando revuelo en la farándula.

"Le digo: '¿estás consciente de lo que dice acá? Todo esto es mentira'. Pero como quería acabar con todo este tema, lo firmé, llorando, lo firmé, hoja por hoja", dijo Alexandra Díaz. Incluso, agregó que para ejercer presión emocional, el amigo de Farfán le dijo entre lágrimas que estaba enamorado de ella y deseaba parar el escándalo.

"Él me dijo: 'soy persona pública, por favor'. No se arrodilló, simplemente me decía: 'piensa en lo que vivimos los dos, yo te amo' . De la impotencia, ya estaba llorando", indicó la joven ampayada con Guizasola.

¿Qué decía el comunicado de 'La Gordibuena' sobre 'Cucurucho'?

En el programa de Magaly Medina, 'La Gordibuena' también reveló que Roberto Guizasola le siguió suplicando para que firmara el comunicado donde ella presuntamente se disculpaba con su familia y se retractaba de las acusaciones contra él. Continuó apelando a su amor.

"En la 'Tía Boti' salió el rumor (de su relación) y él me dijo: 'si tú me amas, firma esto, todo esto'. Yo le dije: 'para que te quedes tranquilo lo voy a hacer, voy a firmar ese contrato", contó Díaz.

¿Pero qué decía el comunicado? Como se recuerda, hace cuatro días, la joven indicaba que el 'expelotero' nunca la forzó a tener intimidad y "tuvo el consentimiento de ambas partes". Asimismo, sostuvo que en los últimos tiempos de su relación interpersonal con Guizasola se "había vuelto tensa y conflictiva". Sobre los actos de violencia mencionados en su denuncia inicial, aseguró que se dieron en un contexto de discusión que toda pareja tiene.

