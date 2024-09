La Uchulú declara su amor por actor peruano muestra los mensajes que le escribe: "Tengo una fantasía con él"

28/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Uchulú ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras hacer una sorprendente revelación desde Tailandia. A través de sus historias de Instagram, la influencer confesó que tiene una fantasía con un actor peruano y, para sorpresa de todos, mostró algunos mensajes que le ha enviado, aunque hasta ahora no ha recibido respuesta.

La fantasía con un actor peruano

Desde el exótico escenario de Tailandia, La Uchulú decidió compartir con su audiencia uno de sus secretos más íntimos. "No les he contado, pero tengo una fantasía bien loca con un actor peruano", confesó la influencer con total sinceridad.

Aunque no reveló el nombre del actor, sí proporcionó pistas que han dejado a sus seguidores especulando sobre su identidad.

La Uchulú explicó que no puede evitar interactuar con el contenido del actor en sus redes sociales, admitiendo que le escribe frecuentemente. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando reveló que el actor ha visto sus mensajes, lo que la hizo sentir nerviosa.

"Siempre le comento sus estados, pero cuando lo veo no puedo evitar hacerlo. Y hoy día me di cuenta que ha visto todo lo que le he escrito y me puse nerviosa", confesó.

Los mensajes enviados por La Uchulú

La Uchulú no se quedó ahí, sino que decidió mostrar algunos de los mensajes que le ha enviado a su crush peruano. Entre los textos que compartió con sus seguidores, destacan algunos como: "Tan bello", "Mi platónico", "Toda la vida estaré enamorada de ti", y "Ay así no, que me desmayo".

Sin embargo, la famos influencer también reveló que este actor nunca ha respondido a sus mensajes.

Lo que hace aún más interesante la confesión es que, según la propia Uchulú, el actor en cuestión no es soltero. "Lo único que no lo hace perfecto es que tiene novia. No es soltero", señaló, dejando entrever que la posibilidad de que su fantasía se haga realidad es bastante remota.

A pesar de esto, La Uchulú no ha dejado de expresar su admiración hacia este personaje público, a quien describe como su amor platónico.

La Uchulú ha vuelto a captar la atención de todos con su reciente confesión desde Tailandia. Al revelar su fantasía con un actor peruano, ha generado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes están ansiosos por descubrir de quién se trata.