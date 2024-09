La 'Uchulú' LLORÓ al recordar dificultades que afrontó en su niñez: "Me pasaron muchas cosas"

26/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su exitosa operación, Etza Reátegui Wong, conocida popularmente como 'La Uchulú' compartió con sus seguidores algunos pasajes de su vida pasada. La influencer, quien se encuentra en Tailandia, se refirió a las actividades que realizaba en su niñez, revelando algo sumamente doloroso que la marcó hasta ahora.

¿Qué dijo 'Uchulú' sobre su niñez?

Es muy sabido que 'Uchulú' comparte sus vivencias en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido resaltó que, cuando era muy joven, se dedicó a trabajar para apoyar a su familia. Etza mencionó que ayudaba a vender la mazamorra que preparaba su abuelita, siendo menor de edad.

"Desde los 8 a los 14 años viví en el AA.HH. 11 de julio de Pucallpa. Y durante ese tiempo, mamá tenía que ir al monte a trabajar de cocinera y nos quedábamos con mi abuelita. Y saliendo del colegio siempre vendía mazamorra morada que mi abuelita preparaba. Por ahí me conocen como el niño mazamorrero.

Sin embargo, reveló que esta actividad trajo consigo algunas experiencias desagradables, debido a la exposición a la que estuvo cuando trabajaba en la calle. "La vida no es fácil para todos, ni mucho menos para algunos niños que trabajan expuestos en la calle. Y no porque les da la gana, muchas veces por necesidad. A mí me pasaron muchas cosas durante esa etapa", expresó en otra historia.

"Me ofrecían drogas, marihuana, y hasta me tope con tipos con la mente retorcida que hasta me ofrecieron dinero por cosas sexuales. Si ven un niño en la calle, siempre colaboren, muchas veces no tienen mamá cerca. (...) Me puse a hablar con mi mami y terminé llorando. Tengo una madre maravillosa", reveló.

Estas confesiones fueron subidas en sus historias, en donde, en un fondo negro y con algunos textos, solo se escuchaba su voz y la de su madre. La 'Uchulú' dejó en claro que, todas esas vivencias, la marcaron durante su adolescencia, pero que gracias al apoyo de su progenitora, pudo superar dichos traumas.

'Uchulú' llora al recordar momentos difíciles de su niñez.

'Uchulú' revela cuando retornará al Perú

Hace algunos días, la influencer compartió algunas novedades con sus fanáticos. Tras someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, la actriz cómica reveló que está en proceso de recuperación, pero que cuenta los días para mostrar su nueva imagen aquí, en el Perú.

Ella anunció que estará de regreso el próximo 3 de octubre. "Me verán como toda una señorita, se van a sorprender", indicó, dejando a todos sus seguidores ante la expectativa por su nueva apariencia.

De esta forma, la popular 'Uchulú' lloró al recordar parte de su niñez, indicando que tuvo experiencias muy difíciles que marcaron su vida.