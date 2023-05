Deysi Araujo denuncia que extorsión y amenazas contra su hijo: "Me piden 50 mil soles"

La reconocida vedette Deysi Araujo denunció que ha recibido amenazas de muerte contra su hijo, y que está siendo víctima de extorsión, por lo cual acudió a la Dirincri para pedir las garantías del caso.

Según contó Deysi, todo comenzó cuando recibió una carta intimidante en la que los delincuentes le exigían una suma de 50 000 soles a cambio de garantizar la seguridad de ella y su familia.

De acuerdo con las declaraciones de Deysi, los criminales no solo le entregaron una carta escrita, sino que también la han estado amenazando a través de mensajes de WhatsApp y llamadas persistentes desde ayer.

Incluso, mientras se dirigía a la Dirincri, recibió nuevas amenazas por parte de los extorsionadores, quienes mencionaron a su familia y a su hijo, lo cual generó una gran angustia en la bailarina.

Llena de preocupación, Deysi decidió compartir las crudas palabras que los extorsionadores le habían dirigido, advirtiéndole sobre las graves consecuencias si no realiza el pago del dinero exigido.

"Le vamos a volar la cabeza" fueron las palabras que recibió la exvedette, por lo que teme por la integridad de su hijo. "Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera", dijo Deysi, muy mortificada.