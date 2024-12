¡Lamentable pérdida! Fallece famoso e icónico ACTOR recordado como 'Don Juan Tenorio'

08/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva pérdida deja en luto el mundo del entretenimiento. El 7 de diciembre se confirmó el deceso de un icónico y legendario actor mexicano recordado por dar vida a 'Don Juan Tenorio' y formar parte de famosas producciones televisivas como 'Dr. Cándido Pérez' y 'Derbez en cuando'.

Falleció legendario actor mexicano

El actor Jorge Ortiz de Pinedo confirmó la muerte del reconocido y legendario actor mexicano, Gonzalo Correa, a los 90 años de edad, quien dedicó su vida a los escenarios y trabajó con muchas luminarias. Su irremediable pérdida deja una gran tristeza entre sus seres queridos y compañeros de actuación como el recordado 'Señor Barriga', Edgar Vivar.

"Con profunda pena comparto una triste noticia: Acaba de fallecer mi primer maestro del Teatro, don Gonzalo Correa. Mis sinceras condolencias a sus familiares. Descansa en paz maestro, ¡gracias, muchas gracias por todo!", señaló Vivar en el post que subió a sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento, y la familia de Correa no ha emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, los seguidores del recordado actor mexicano no dudaron en expresar y extender sus condolencias, asegurando que siempre lo llevarán vivo en sus corazones.

Se despiden de Gonzalo Correa

Otro personaje reconocido de la televisión mexicana que se sumó a la tristeza de Vivar por la pérdida de Correa fue Lalo España: "Te abrazo con cariño querido Edgar. Sin duda fue muy querido y admirado el maestro Gonzalo Correa. Q.E.P.D. Mis condolencias para su familia y amigos". Así como Jorge Ortiz de Pinedo.

"Con profundo dolor recibo la noticia de la muerte de mi gran amigo y compañero de tantas puestas en escena y en series para televisión y cine, nunca se olvidará su récord Guinness al haber representado a 'DON JUAN TENORIO' por más de 50 años, pero yo no olvidaré su ingenio", dijo Ortiz de Pinedo, quien compartió escenario con Correa en la icónica serie Dr. Cándido Pérez.

Jorge Ortiz de Pinedo lamenta muerte del actor Gonzalo Correa.

Trayectoria del actor mexicano Gonzalo Correa

Nacido el 10 de septiembre de 1934 en la Ciudad de México. Egresado de Bellas Artes como actor y director teatral, Gonzalo logró compartir su talento y trabajar junto a grandes nombres del entretenimiento mexicano como Eugenio Derbez, Fernando Soler, Jorge Ortiz de Pinedo, Mauricio Garcés, entre muchos otros.

Tuvo una larga trayectoria, pero es recordado principalmente por participar en programas como "Dr. Cándido Pérez" y "Derbez en cuando". También tuvo apariciones en "Mujer, casos de la vida real", conducido por Silvia Pinal, quien también falleció el pasado 28 de noviembre.

Otras de las producciones por el que fue querido están "¡Qué madre tan padre!", "Sálvese quien pueda" y "Cándido de día, Pérez de noche".

Es así como, una vez más, la industria televisiva mexicana se encuentra de luto tras el reporte de la muerte del actor Gonzalo Correa, quien partió ayer, sábado 7 de diciembre, a los 90 años.