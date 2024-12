Orquesta 'Hermanos Guerrero' pide ayuda al ministro Santiváñez ante extorsiones: "Mandan mensajes"

En diálogo con Exitosa, el dueño de 'Hermanos Guerrero', Walter Ángeles, envió un mensaje al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante las recientes extorsiones: "Al número de la orquesta mandan mensajes".

En conversación Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el dueño de la orquesta pidió al titular del Ministerio del Interior (Mininter) a que les ayude a identificar a las personas que los están extorsionando. También, indicó que deben seguir trabajando, pero con miedo, por lo que han contratado seguridad.

Asimismo, Walter Ángeles se mostró indignado porque un juez liberara a dos sujetos implicados en la muerte de la cantante Thalía Manrique, a pesar de que contaban con las pruebas de su responsabilidad en el caso.

En esa misma línea, el dueño de 'Hermanos Guerrero' aseguró que ya no contesta a las llamadas extorsivas, y que por ello, no ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Del mismo modo, precisó que, cuando recibe las llamadas, le dicen nombres de personas allegadas.

"Hay un poco de desconfianza, es un poco peligroso. Como hemos tenido un asesinato, tenemos miedo. Me llegan llamadas pero no contesto. Me habían mandado mensajes, dándome nombres de personas (allegadas). Son extorsionadores, me han pedido dinero", acotó.