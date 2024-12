¡Descansa en paz! Murió reconocido actor de 'Stranger Things' tras su lucha contra el cáncer

09/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento está de luto. El reconocido actor de televisión, Mark Withers, perdió la vida a los 77 años tras luchar contra el cáncer, según lo confirmó su hija Jessie Withers. El recordado artista formó parte de famosas series como 'Stranger Things' y 'Dinastía'.

Falleció el actor Mark Withers

Jessie señaló que el actor perdió la vida el pasado 22 de noviembre, pero la familia recién decidió confirmar la terrible noticia para poder despedirse de él de forma tranquila y sin tanto escándalo de por medio. Además, reveló ante los medios televisivos que su padre, Mark Withers, dio su último suspiro tras no lograr vencer el cáncer de páncreas.

"Afrontó su enfermedad con la misma fuerza y dignidad que aportó a su oficio, creando un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel fuera inolvidable. El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual", señaló a Variety este último fin de semana.

Según recuerda la agencia de noticias EFE, Withers se hizo especialmente conocido por su papel de Ted Dinard en la serie original de 'Dinastía'. Además de esta icónica producción de los ochenta, tuvo apariciones especiales en numerosas producciones televisivas, incluyendo la primera temporada de Stranger Things de Netflix.

¿Quién fue Mark Whiters?

Nacido el 25 de junio de 1947 en Binghamton, Nueva York, el actor comenzó su carrera actoral de manera peculiar: protagonizando una campaña nacional para McDonald's en Estados Unidos, luego de ser descubierto por un agente.

Dejó huella en numerosas producciones televisivas como 'Wonder Woman', 'Magnum, P.I.', 'Los duques de Hazzard', 'L.A. Law', 'Days of Our Lives', 'The King of Queens' y 'Frasier'. Asimismo, en años recientes continuó su carrera con papeles en títulos destacados como 'True Blood', 'Sense8' y la famosa serie de Netflix Stranger Things, donde tomó el papel del forense Gary.

Withers también trabajó en la industria cinematográfica, apareciendo en películas como 'Basic Training', 'The Ultimate Life', 'Turn Around Jake' y 'Bolden'. Cabe resaltar que antes de dedicarse al mundo del entretenimiento, fue un destacado atleta que recibió una beca para jugar fútbol americano en Penn State University.

De esta manera, el fallecimiento del actor estadounidense Mark Withers ha dejado un vacío en el mundo de la televisión y Hollywood. Su familia ha solicitado que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones al St. Jude Children's Research Hospital.