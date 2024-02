¡Le aguaron el cumple! Vecinos llaman a Serenazgo y acaban con fiesta en el 'depa' de Deysi Araujo

Deysi Araujo celebró por todo lo alto su cumpleaños número 43 en su lujoso y exclusivo departamento de San Isidro. Sin embargo, no todo fue felicidad, puesto que sus vecinos, hartos de la bulla, llamaron a Serenazgo para poner punto final a la fiesta que hizo en pleno martes.

La popular vedette dejó recientemente su barrio en San Juan de Lurigancho (SJL) para mudarse al distrito que alberga la mayoría de centros financieros del país.

En ese sentido, la pelirroja aprovechó para organizar una tremenda fiesta por su cumpleaños e invitar a sus familiares y amigos más cercanos de la farándula peruana como: Mark Vito, Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la 'Negra Petróleo'.

No obstante, parece que esta situación no le causó mucha gracia a los vecinos con los que comparte espacios en el condominio donde actualmente vive debido a que llamaron a los miembros del Serenazgo para que intercedan y acaben con el 'tono' por la bulla.

Pese a esta advertencia, Deysi decidió continuar con la reunión hasta que, pasada la medianoche, regresó Serenazgo para seguir vigilándola. Según argumentó la bailarina, su íntima Paloma de la Guaracha habría sido la del escándalo, mientras que los demás se mantuvieron tranquilos.

Ante las constantes críticas que recibe por parte de sus vecinos, la amiga de Mark Vito reveló que está evaluando vender su lujoso 'depa' y regresar a su barrio de SJL.

Según indicó, siente que se están excediendo con ella al decirle que no puede grabar ni mucho menos hacer escándalos.

"Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona superpacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado", manifestó.