Alcalde de San Juan de Lurigancho rechaza convertir el distrito en provincia: "Es absolutamente inviable"

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, rechazó el proyecto de ley (PL) de Waldemar Cerrón que propone convertir el distrito en una provincia. Según indicó, la iniciativa es completamente inviable.

¡Fuerte y claro!

En entrevista a canal N, el burgomaestre instó al parlamentario de Perú Libre a pedir asesoría de técnicos a fin de que entienda que su propuesta legislativa no puede avanzar.

"Desde cualquier punto de vista, esta propuesta del congresista, que nos gustaría que lo desestime o llame a técnicos para que entienda la situación, es absolutamente inviable", declaró en Octavo Mandamiento.

En ese sentido, Maldonado Amao indicó que el referido PL transgrede la 'Ley de Demarcación y Organización Territorial'. Y es que, según indicó, pretenden fraccionar SJL, cuando el espíritu de la norma apunta a que los pequeños sectores, por iniciativa propia, deben solicitar su unificación para crear una provincia.

"Contraviene una ley como la 27795 'Ley de Demarcación y Organización Territorial' que señala que la creación de las provincias va en los distritos pequeños que desean fusionarse. Aquí, un distrito grande lo quieren pulverizar", añadió en su intervención.

Por otro lado, hizo hincapié en su carente ingreso económico y fiscal para sobrevivir. "SJL no tiene canon, no tiene minas, no tiene agua, no tiene puerto, lo que tiene es cientos de emprendedores que sostienen (el distrito)", sostuvo.

Finalmente, compartió las medidas que tomó frente a la iniciativa de Cerrón Rojas. "Hemos sacado un acuerdo de consejo recesando esta propuesta", anunció.

Antecedentes

Días atrás, el congresista Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley para convertir al distrito de SJL en una nueva provincia del departamento de Lima. A detalle, su conformación sería la siguiente:

Zárate: con un área aproximada de 21,435 km². Su capital sería 'El Pueblito'.

Los Jazmines: con un área aproximada de 27,966 km². Su capital sería 'Canto Grande'.

Los Nogales: con un área aproximada de 29,945 km². Su capital sería 'Mariscal Cáceres'.

Villa San Antonio: con un área aproximada de 57, 415 km². Su capital sería 'Cercado'.

Con respecto a los límites geográficos, se establece que estos se desarrollarán desde la margen derecha del río Rímac, hasta las elevaciones del cerro Colorado Norte, flanqueando hacia el este por la divisoria de los cerros Mirador, Ladrón, Pirámide y Cantería; y por el oeste la divisoria de los cerros Balcón, Negro y Babilonia.

De esta manera, el alcalde de SJL instó a Waldemar Cerrón, congresista que presentó un PL para convertir su distrito en provincia, a pedir asesoría técnica a fin de que entienda que su propuesta legislativa es inviable.