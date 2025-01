La Uchulú se sincera con FOTOS sobre algunas de sus INSEGURIDADES: "Mi manzanita de Adán"

04/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Etza Wong Reátegui, conocida en el mundo del espectáculo como La Uchulú, continúa generando revuelo en las plataformas digitales. Conocida por su carisma y buen sentido del humor, la influencer compartió con sus fanáticos algunos aspectos de su vida personal, entre ellos las inseguridades que afronta en su nueva etapa como mujer transgénero.

La Uchulú se sincera sobre sus inseguridades

A través de su cuenta en Instagram, ella publicó unas historias, indicando que hablaría respecto a este controvertido tema. Si bien en un inicio bromeó diciendo que no las tenía, luego afirmó que era todo lo contrario. Por ello, publicó una serie de fotografías en donde enlistó y describió cada uno de sus 'inconvenientes'.

Primero, reveló que ella no muestra mucho sus pies debido a que no le gusta como lucen. No obstante, se animó a compartir con sus fans una instantánea, ya que no podía defraudar a su público al hablar del asunto, "Parecen unas manos jajaja" escribió en la imagen, la cual muestra sus extremidades inferiores.

Acto seguido, mostró sus orejas, indicando que tienen un tamaño más grande de lo normal. Fiel a su estilo, Etza resaltó que, si bien esta característica podría resultarle incómoda, le sirve para escuchar mejor a las personas. "Así no me hago la sorda", escribió, agradeciendo también a su cirujano por la rinoplastia que se realizó hace algún tiempo.

Por último, se refirió a su cartílago cricoides, conocido comúnmente como 'Manzana de Adán'. Si bien esta zona de su cuerpo le incomoda, la Uchulú bromeó diciendo que le sirve en situaciones particulares. " Mi manzanita de Adán . Pero tranquilo mi amor. Eso para cuando me estás besando y tienes hambre, ñam, mastiques la manzanita", escribió.

La Uchulú se luce con diminuta lencería

Previo al Año Nuevo, Etza Wong realizó una dinámica similar, en donde sus seguidores le preguntaron sobre temas relacionados a su nueva vida tras la reasignación de sexo a la que se sometió. Por ello, uno de sus fans le consultó si podría mostrar su lado 'sexy', a lo que ella no dudó en compartir una picante fotografía.

"Es que ahora sí ya puedo usar lencería", escribió en la descripción de la imagen. En dicha instantánea, ella viste un conjunto verde claro, el cual incluye un top y una diminuta trusa. Con ello, la influencer expresó lo segura que se siente de utilizar este tipo de prendas, luego de que su cirugía´´ia fuera todo un éxito.

Días después, la Uchulú volvió a referirse a varios aspectos de su vida íntima, entre ellos las inseguridades que afronta como mujer transgénero. Como era de esperarse, la influencer bromeó con algunas características físicas, evidenciando el buen sentido del humor que posee.