¡Orgullo de mamá! Melissa Klug celebra TÍTULO profesional de su hija: "Ya tengo quien me defienda"

Melissa Klug compartió su felicidad tras la titulación de su hija, Gianella Marquina. En redes sociales, la 'Blanca de Chucuito' expresó sentirse muy orgullosa por este nuevo logro en la vida profesional de su primogénita, a quien tuvo tan solo a los 14 años de edad. Cabe destacar que la mayor de las Klug estudió la carrera de Derecho, por lo que su mamá hizo hincapié al respecto.

Melissa Klug orgullosa de su hija

En su cuenta de Instagram, la empresaria e influencer compartió la noticia a través de sus historias, donde publicó una imagen junto s Gianella, luciendo muy feliz el título de abogada otorgado por su casa de estudios superiores. Fiel a su estilo, la madre de Samahara Lobatón resaltó la importancia de este suceso, debido a que ahora su hija podrá hacerse cargo de sus asuntos legales.

"Tan orgullosa de ti, mi vida. Titulada. Ya tengo a quien me defienda", escribió la matriarca Klug acompañando el texto con muchos emojis. En siguientes historias, se ve cómo la familia celebró el logro de Marquina, quien a sus 24 años consolida su carrera como abogada con este reconocimiento.

A su vez, Gianella respondió a la historia en la que fue mencionada, por lo que no dudó en expresarle toda su gratitud por el apoyo ofrecido durante su proceso de titulación. "Te amo mami. Gracias por ser mi motor e impulsarme cada día a ser constante y resiliente. Por enseñarme a no rendirme (...) Por enseñarme a valorar la oportunidad que me da la vida", subrayó.

Melissa Klug celebra titulación de su hija. (Instagram)

Hija de Melissa se titula como abogada

La vida mediática de las hermanas Klug nunca pasa por desapercibida en la farándula peruana. Por tal motivo, Gianella Marquina compartió una fotografía en su propia cuenta de Instagram, en donde también expresó su felicidad por alcanzar un nuevo éxito en su vida profesional.

"¡Por fin titulada! Tengo tanto que agradecer Ha sido un camino largo pero muy bonito, la etapa universitaria me marcó bastante, aprendí muchísimo tanto de mis profesores como de mis compañeros, hice amigas maravillosas, y disfruté cada ciclo, realmente me encuentro súper agradecida con mis padres porque sin ellos esto jamás hubiera podido hacerse realidad", mencionó en un parte del texto.

Cabe destacar que, pese a esta buena noticia, ninguna de sus hermanas, Samahara ni Melissa Lobatón se han manifestado al respecto, siendo su madre la única hasta el momento en compartir su alegría.

