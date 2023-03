Leslie Stewart brindó su ayuda en la limpieza de Punta Hermosa

La actriz Leslie Stewart, quien vive en el balneario de Punta Hermosa se unió a los vecinos de su localidad para ayudar a limpiar los escombros que dejó un huaico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Leslie Stewart, compartió videos donde se la ve hacer un llamado a todos a acudir a la playa central para despejar los lugares inundados.

"Gracias a Dios yo no viví esto, pero hoy en la mañana que me levanté y vi las noticias... vine acá y me encontré con esta terrible vista de lo que es nuestra linda Punta Hermosa. Me voy a quedar todo el día, ya que mañana no creo que la haga, porque el cuerpo no sé si me dé. (...) Todos apoyando a los vecinos, así que por favor a los que están en otra zona, bajen a ayudar a los vecinos", manifestó.