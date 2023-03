Mónica Sánchez se pronunció en sus redes sociales sobre la situación que está atravesando el país debido a los efectos del ciclón Yaku. La actriz que interpreta a 'Charito' en "Al fondo hay sitio", aprovechó para arremeter contra el Gobierno por no prever estos desastres naturales.

"¡Hola! Desde aquí quiero enviar un enorme abrazo y mi solidaridad con todas las personas que están viéndose afectadas por este fenómeno natural que nos ha atacado de forma tan intempestiva y violenta. Es raro uno dice qué se puede hacer y genera mucha impotencia y claro no podemos cambiar un fenómeno natural probablemente ni siquiera podamos evitarlo pero sí se puede y se debe crear una cultura de prevención desde nuestro Estado", inicia su discurso.

En el video compartido desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz peruana también instó a la población a sumarse a donar a los que más lo necesitan y exigió a las autoridades a que planteen acciones de prevención frente a los fenómenos naturales.

"Como ciudadanía claro que podemos sumar apoyando de manera solidaria a todos aquellos espacios que puedan permitirnos donar las cosas para los más vulnerables y para los damnificados"; sin embargo, cuestionó que haya "un gobierno o una autoridad que diga que no tememos recursos porque sí los tenemos".

"Estamos en medio de una tremenda crisis social a causa del olvido. Se invierte en represión y en la negación de la misma, pero no se invierte en prevención, pero se va a seguir olvidando a la población. No se puede decir que no hay recursos, lo que se debe hacer y de manera urgente es destinarlos de manera más eficiente y adecuada", continuó.