¡No le cae! Ana Paula Consorte marca su distancia y arremete contra Brunella Horna

Ana Paula Consorte decidió romper su silencio y aclarar lo que realmente piensa de Brunella Horna. En ese sentido, la 'garota' dejó en claro que no quiere tener ningún tipo de vínculo con la rubia.

La actual pareja de Paolo Guerrero fue abordada por los reporteros de un conocido programa de espectáculos para preguntarle sobre distintos aspectos de su vida.

Es así que, lejos de rechazar la entrevista, Ana Paula decidió hablar fuerte y claro cuando le cuestionaron acerca de Brunella Horna. Según mencionó, no conoce a la conductora de 'América Hoy' y tampoco le gustaría hacerlo, puesto que suele decir cosas que no son ciertas.

"(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gustaria conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", comentó.