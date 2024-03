¡Lo aceptó! Julián Zucchi revela que se encuentra en salidas con reportera de Magaly: "Somos exclusivos"

Julián Zucchi volvió a acaparar las portadas de los programas de espectáculos debido a que fue ampayado besando apasionadamente a la reportera de Magaly Medina. Esta vez, el actor decidió pronunciarse para aclarar ciertos puntos.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que uno de sus 'urracos' entrevistó al actor argentino, quien sin ningún problemas se animó a brindar detalles que lo fue el apasionado ampay en medio de una discoteca.

Según indicó, él invitó a salir a la mujer de prensa debido a que le pareció una mujer bastante inteligente. Asimismo, dejó en claro que siempre estuvo consciente de lo que podía pasar, es decir, ser ampayados por las cámaras de algún programa farandulero; sin embargo, no siente haber hecho malo porque es una persona soltera.

Enseguida, Zucchi fue consultado si es que la reportera de Magaly Medina de nombre Priscila Mateo es la única mujer con la que actualmente se encuentra saliendo, a lo que no dudó en responder afirmando que son una pareja "exclusiva".

En esa misma línea, precisó que jamás tuvo la intención de volver a fijarse en alguien; sin embargo, con ella ha vuelto a sentirse feliz, por lo que tiene muchas ganas de conocerla.

"Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico (...) Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela, soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucho cautela. Tengo muchas ganas de conocerla", agregó.