¡No soportó! Yiddá EXPLOTA tras beso de Julián con reportera: "A mí me juzgaron, machistas de m..."

Julián Zucchi volvió a acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras ser captado besando a una misteriosa reportera en plena discoteca. Al respecto, Yiddá Eslava, su expareja, decidió pronunciarse y dejar en claro ciertos puntos sobre la situación.

La actriz no fue ajena al reciente ampay del padre de sus hijos, quien al parecer estaría dispuesto a vivir al máximo su soltería. En ese sentido, Eslava utilizó sus redes sociales para poder conversar con sus seguidores y explicar que no existe ningún problema en que Julián rehaga su vida con quien él decida, puesto que es un hombre totalmente soltero.

Sin embargo, en plena transmisión en vivo, Yiddá no pudo evitar recordar la vez en la que ella fue ampayada con quien es ahora su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández. Según dijo, en aquel momento, muchos la juzgaron al ver que había optado por rehacer su vida amorosa, mostrándose en público con su nuevo galán.

Tanto fue el enojo que no dudó en usar palabras bastante subidas de tono para calificar a aquellas personas que osaron en criticarla.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...", dijo la protagonista de 'Sí, mi amor'.