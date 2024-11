¡Lo celebra Christian Cueva! Pamela Franco se hace RETOQUITO en zona íntima y asegura: "Volví a nacer"

Pamela Franco sigue dando que hablar. Esta vez, la actual pareja de Christian Cueva, se mostró muy feliz al revelar que se sometió a un 'retoquito' en su zona íntima, por lo que no dudó en asegurar que gracias a ello "volvió a nacer".

Tal parece que Pamela Franco está en su mejor momento. Y es que recientemente, la cumbiambera dio a conocer que se puso en manos de una importante doctora para realizarse un retoquito en su zona íntima, el cual suele ser bastante solicitado por las féminas.

Se trata nada más y nada menos que de un rejuvenecimiento, proceso que incluso se animó a recomendar, asegurando que siente que "volvió a nacer", puesto que le brinda la energía que necesita debido al trabajo que realiza diariamente.

Pamela Franco revela que se sometió a retoquito.

La artista peruana se presentó en una reciente edición del programa 'El Reventonazo de la Chola' para brindar detalles no solo sobre sus próximos proyectos musicales como solista y en compañía de Christian Cueva, sino respecto a la posibilidad de volver a convertirse en madre.

"(¿Está en tus planes la maternidad?) Bueno, la verdad, ahora cuando estoy trabajando, entonces, como que no lo pienso, pero no lo descarto también, o sea, tengo solo una hijita, me gustaría que esté acompañada, pero nadie sabe lo que pueda pasar, ¿no?", señaló, a la vez que resaltaba que siempre "está cuidándose".