Christian Cueva ignora a Pamela López y reafirma su amor por Pamela Franco: "Ella es lo que quiero"

Christian Cueva decidió ignorar los fuertes dardos lanzados por su exesposa y madre de sus hijos, Pamela López, para reafirmar públicamente su amor por su actual pareja, Pamela Franco.

En los últimos días, Christian Cueva se ha convertido en blanco de la prensa de espectáculos, sobre todo porque, además de gritar a los cuatro vientos su amor por Pamela Franco, se animó a lanzar a nivel nacional su primer tema con la cumbiambera, el cual titula 'El Cervecero'.

Al respecto, el futbolista ha sido recientemente abordado por las cámaras de diferentes espacios faranduleros, los cuales le cuestionaron acerca de una indirecta lanzada por Pamela López, donde asegura que se "sacó un mal", aparentemente al terminar con él.

Sin embargo, lejos de referirse a la madre de sus tres hijos, este prefirió no opinar y recalar que actualmente vive la realidad que desea al lado de la cantante cumbia de 36 años.

"Bueno voy a hablar de Pamela (Franco) Yo siempre he dicho que no es una oficialización porque es una realidad, es una realidad que uno desea y punto, son cosas que uno quiere en la vida y ya está. Sobre lo otro (López) prefiero no opinar", manifestó.