¡Lo confiesa! Mónica Sánchez reveló la INSÓLITA forma en que conoció a su actual pareja

¡La mujer más linda del mundo! La actriz Mónica Sánchez se encuentra más enamorada que nunca. Tras su salida de 'Al Fondo Hay Sitio', la popular 'Charito' ha ofrecido entrevistas en diversos espacios de tv y plataformas digitales.

Es así que, durante un diálogo con Verónica Linares, la actriz confesó cómo conoció a su actual pareja, el cantante argentino Daniel Sacroisky, revelando una insólita manera en la que ambos se contactaron por primera vez.

Durante la entrevista en el podcast 'La Linares', Mónica mencionó que su primer contacto con Daniel fue a través de las redes sociales, esto durante la pandemia del Covid 19. Tras observar una historia de una colega suya, la cual compartía un el post de un usuario con mensaje motivador, la actriz decidió seguirlo por simple curiosidad. Lo que no esperaba, es que luego, descubriría que el usuario estaría interesado en ella.

"Un día recibí un mensaje con un pequeño dibujo de mi rostro y pensé '¿así me ve?'", comentó al explicar cómo fue el primer momento en que se comunicaron.

Sánchez señala que, en ese momento, no le dio mucha importancia al mensaje, creyendo que se trataba de algún tipo de marketing para promocionarlo. Lo que no contaba, es que Daniel la sorprendería nuevamente, esto tras enviarle un mensaje mucho más directo.

"Un día recibí un mensaje que decía 'no soy un papelito, soy una persona y me llamo...' y me mandó un audio. Nunca antes había conversado con alguien por Instagram", señaló Sánchez, resaltando lo resiliente que fue su actual pareja.