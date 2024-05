¡Lo destrozó! Toño Jáuregui afirma que "no soporta" a Salim Vera y revela el motivo detrás del regreso de Libido

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fanáticos de Libido explotaron de emoción cuando se anunció el regreso de la agrupación peruana a los escenarios. Luego de 20 años, Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman volverán a estar juntos en la tarima y, esta vez, será en el Estadio Nacional.

En una entrevista para 'Ouke', el canal de YouTube de Carlos Orosco, el guitarrista se sinceró y reveló las razones por las que la aclamada banda de rock decidió volverse a reunir a pesar de que la relación entre los integrantes no es la mejor.

Revela que no soporta a Salim Vera

Por muchos años, Salim Vera y Toño Jáuregui eran los principales integrantes que se negaban a retornar como banda, sin embargo, de un momento a otro sorprendieron con su cambio de decisión.

Durante su paso por el podcast de Carlos Orosco, Jáuregui fue consultado directamente sobre cómo logró dejar atrás las diferencias con los integrantes de Libido y cómo así se dio el reencuentro: "¿Cuánto tiempo Toño, tardaste en recordar y dijiste a por eso era que ya no lo soportaba?"

"No, lo sigo pensando (que ya no los soporta) (...) Lo que pasa que ahora se siente diferente porque es como un reto el hecho de que algo tiene que servir el tiempo transcurrido y donde estamos no", comentó.

Asimismo, comentó que el reencuentro de Libido es para llevarle alegría a su público.

"Creo que cada uno maneja la situación diferente a antes, creo es un progreso que al menos se siente. Todo esto es una evolución que se trasmite a la música y a todo lo que estamos haciendo y creando. Que finalmente el 6 de julio es donde se da la explosión de toda esta energía acumulada".

Salim Vera se defiende de críticas

En una entrevista para un diario local, Salim Vera se refirió a las constantes críticas que recibe en redes sociales y mencionó que ha optado por bloquear a sus 'haters'.

"Tengo una correa del tamaño de la de Papá Noel. No me afectan las ofensas. Si van dirigidas hacia mí, me dan risa. No discuto con el agresor ni con la agresora. En caso de que considere que son inútiles, bloqueo y los elimino ", dijo a Trome.

"No considero que sea una persona humilde y no considero que necesite la humildad como un requisito importante para ser una buena persona, es un aditivo que bien podría tenerlo o bien no, eso no me hace una mala persona o un peor ser humano. Sé cómo soy, soy una buena persona, una persona gentil y amable, sé pedir por favor, trato bien a la gente y a los animales. Tengo un buen comportamiento. Ya lo decía Nietzsche, la humildad la arrogancia de los débiles", añadió.

Como se mencionó, Toño Jáuregui habló sobre la relación entre los integrantes de Libido y reveló la razón del retorno de la banda de rock.