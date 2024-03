¡Lo tenía escondido! Jefferson Farfán revela que tiene una hija de más de 1 año: "Agradecido con la vida"

Jefferson Farfán estrenó, por todo lo alto, el primer capítulo de su podcast 'Enfocados', donde tuvo como primer invitado a Paolo Guerrero. Sin embargo, en medio de toda la conversación, la 'Foquita' sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tiene una hija de 1 año y dos meses.

Toda esta revelación se dio cuando Paolo Guerrero explicaba que la carrera de un futbolista suele ser bastante sacrificada debido a que muchas veces no pueden pasar tiempo de calidad con sus familiares, ni mucho menos realizar planes de viaje porque siempre tienen que estar concentrando para los partidos.

En ese contexto, el '10 de la calle' se animó a hacer un paréntesis, sorprendiendo al decir que hace más de un año y dos meses, él tuvo una bendición más, es decir, tuvo una hija a la que le puso Luana, por lo que actualmente se siente bastante agradecido.

"Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida", inició diciendo.

Asimismo, aseguró que siempre buscó mantener en reserva la información sobre la vida de su menor hija con la finalidad de evitar que se la exponga en los medios, así como sucedió anteriormente con sus otros hijos.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", explicó durante el primer capítulo de su podcast.