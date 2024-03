¡Se hace el loco! Néstor se justifica al saber que Susy Díaz compra los útiles de sus hijos: "Ella vive con ellos, yo no"

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Néstor Villanueva, otra vez, está en el ojo de la tormenta por hacerse el 'loco' a la hora de cumplir con sus obligaciones con sus hijos. Todo empezó cuando Susy Díaz fue captada comprando la lista de útiles escolares de sus nietos , a pesar de que ella no tiene ninguna responsabilidad con los pequeños.

Ante ello, el cantante fue cuestionado y dejó mudos a todos con su impactante respuesta. El cumbiambero se 'lavó las manos' y se mostró desafiante al asegurar que está 'en otras cosas' y mencionar que, desde hace mucho tiempo, no le permiten ver a sus niños.

¿Qué dijo?

En conversación con un reportero de 'América Hoy', Néstor Villanueva reveló que está en problemas judiciales y que no le permiten visitar a sus hijos. Como se recuerda, debido al ampay que protagonizó, hace unos meses, su matrimonio con Flor Polo llegó a su fin.

"Pregúntale a ella pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 Meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos", manifestó.

Néstor Villanueva se justifica

Tras ello, el intérprete tuvo una polémica respuesta para justificar la razón de su ausencia al momento de asumir su responsabilidad como padre y cumplir con todas sus obligaciones, como comprar los implementos escolares de sus hijos.

"Quisiera contante y hablarte todo, pero ahorita estoy ocupado, voy a aguntarme de hablar de esas cosas, todo está judicializado (¿Sabes al menos qué le pidieron en la lista de útiles?) Pregúntale a ellos, ellos viven con mis hijos. Yo no ", sentenció.

Pide ayuda a las autoridades

Cuando se separó de Flor Polo, Néstor Villanueva aseguró que le habían interpuesto una demanda por alimentos y tenía impedimento de ver a sus hijos. Por ello, reveló que esa situación lo estaba desgastando emocionalmente y que, al igual que sus pequeños, les estaban causando un daño psicológico.

"Mis hijos me llamaron una vez por videollamada, querían verme, eso pasó en marzo, y me fui volando a verlos. Y ahora me llega esta denuncia porque, creo yo, lo hice público. Aquí hay un daño psicológico tanto para mí y mis hijos, los extraño y pido a las autoridades que puedan ayudar", añadió.

Al parecer, Néstor Villanueva se ha desentendido económicamente de sus hijos y quien está corriendo con todos los gastos es Susy Díaz.