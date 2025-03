'Loco' Vargas confiesa que sus hijos ya saben su historia con Tilsa Lozano: "No puedo tapar el sol con un dedo"

13/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel 'Loco' Vargas mostró su lado más vulnerable en una reciente entrevista con Verónica Linares. El exfutbolista admitió que aún no ha hablado en profundidad con sus hijos sobre su historia con Tilsa Lozano, pero sabe que ellos ya están al tanto.

Hijos del 'Loco' conocen su historia con Tilsa

Durante la entrevista, Juan Manuel Vargas reconoció que todavía no ha tenido una charla profunda con sus hijos, fruto de su relación con Blanca Rodríguez, sobre su romance con Tilsa Lozano, expuesto públicamente en 'El valor de la verdad'. Aunque evitó mencionar a la exmodelo, admitió que en aquel entonces se "portó mal".

"Ellos preguntan... Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo", comentó el exjugador de la selección peruana, explicando que sus hijos ya están al tanto debido a la información disponible en redes sociales.

A pesar de la delicadeza del tema, el 'Loco' Vargas contó que sus hijas adolescentes han aprendido a sobrellevarlo con humor. "Yo a su mamá la celo en el carro y atrás ellas me dicen: 'Ay, papá, no te hagas que nosotras también sabemos cosas '", relató entre risas.

Sin embargo, confesó que evita profundizar en el tema por temor a ser juzgado. "Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles ", reconoció.

'Loco' Vargas pidió perdón a Blanca Rodríguez

El exfutbolista también expresó su preocupación por la salud emocional de sus hijas y el impacto que su historia mediática pueda tener en ellas.

" No quiero que piensen que es normal que venga un chico y que (vean normal) porque 'mi papá hizo esto'", enfatizó, dejando en claro que busca protegerlas.

Asimismo, el 'Loco' Vargas reconoció que en su momento puso a Blanca Rodríguez en una situación difícil y que, con el tiempo, entendió el daño que causó. "Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo de haberle hecho daño a otras personas. Y eso no me gusta. Ver esas cosas, gente sufrir y llorar, no me gusta", afirmó.

Vargas también reveló su lado más sensible, admitiendo que en ocasiones se cuestiona sus decisiones del pasado: "Soy sensible, hay momentos en los que me da la pensadora y veo a las personas que he hecho daño y digo: '¿Por qué? No se lo merecían'". Además, confesó que, aunque no ha pedido perdón a sus hijos, sí lo hizo con Blanca Rodríguez.

El exfutbolista dejó en claro que su mayor preocupación es el bienestar emocional de sus hijos y que, en algún momento, tendrá que abordar el tema con ellos: "No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo". Es decir, que cuando llegue el momento indicado, les contará su verdad.

Juan Manuel Vargas reconoció que, aunque aún no ha hablado en profundidad con sus hijos sobre su historia con Tilsa Lozano, ellos ya están al tanto de lo sucedido. El exfutbolista contó que aún no encuentra el momento adecuado para abordar la situación de manera más detallada.