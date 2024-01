Luciana Fuster denuncia estafa en redes sociales con su nombre: "Están usando mi imagen"

La reina de belleza y pareja de Patricio Parodi, Luciana Fuster, vuelve a remecer la farándula nacional tras denunciar públicamente que un grupo de personas hacen mal uso de su nombre e imagen como Miss Grand International para estafar a sus seguidores con supuestos premios.

La modelo y exchica reality se encuentra actualmente disfrutando de un breve descanso de sus actividades tras ser coronada como Miss Grand, al lado de su pareja por Estados Unidos. Sin embargo, tuvo un momento desagradable cuando se enteró de que personas inescrupulosas vienen estafando a sus fans y haciéndola quedar mal ante ellos.

A través de su cuenta de Instagram, Luciana subió imágenes de publicaciones realizadas por extraños que se hacen pasar por ella para recaudar dinero de sus fans de Facebook, por lo cual, pidió a todos tener mucho cuidado y denunciar dichos actos.

"Amigos, están usando mi imagen para estafar en Facebook. No soy yo. Chicos, hay una cuenta falsa que se está haciendo pasar por mí para ganar seguidores y hasta hace sorteos falsos con mi nombre. Ayúdenme reportándola. A mí me bloqueó, así no puedo etiquetarla, pero es @lucianafustertv", escribó la Miss Grand International 2023.