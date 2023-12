Patricio Parodi sorprende al descartar matrimonio con Luciana Fuster: "No es nuestra prioridad"

Patricio Parodi vuelve a sorprender a todos al opinar sobre una posible boda con su pareja, la Miss Grand International, Luciana Fuster, recalcando que por el momento no está en los planes de ambos compartir sus vidas para siempre, y que vivirán el presente a su propio ritmo sin presiones.

Como se sabe, la reina de belleza, ha radicado en Tailandia, país al que volverá muy pronto y permanecerá por varios meses más debido a que tiene que cumplir con las tareas de su triunfo como Miss Grand 2023 y volverá a estar alejada del "amor de su vida", el participante de 'Esto es Guerra'.

Por ello, Luciana aprovechó una entrevista para explicar a todos que le gustaría poder compartir ese momento de felicidad en el exterior al lado de su novio, pero por sus distintas actividades, no podrán hacerlo y ambos entienden bien la situación, asegurando que su relación se mantiene más sólida que nunca.

"Sería lindo (que venga), pero es difícil porque está al otro lado del mundo y yo voy a estar viajando por todos lados. Con Patricio está todo bien, como siempre lo hemos dicho. Él entiende y sabe en lo que estoy ahorita, sabe cuál es mi enfoque y lo respeta. Si me quisiera acompañar, pero es un tema de espacios, de trabajo y de tiempo. Sería egoísta de mi parte decirle que me acompañe y no haga nada, él tiene una vida acá", expresó la modelo.