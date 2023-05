¡Luigui Carbajal pasó a la fila de los casados! Cantante contrajo matrimonio con Diana Castro

El artista Luigui Carbajal contrajo matrimonio legal y religioso ayer con Diana García, quien es médico de profesión. La ceremonia tuvo lugar en el fundo 'Pozo Santo', situado en Pachacamac. El cantante alquiló estas instalaciones por unos días para que su familia e invitados pudieran estar presentes desde temprano y compartir el momento especial de sus vidas.

Alrededor del mediodía del último 20 de mayo, Luigui Carbajal presenció la entrada de su ahora esposa a la capilla del fundo, donde, en una ceremonia muy emotiva, intercambiaron votos y se dijeron "sí, acepto".

Dos horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia civil en el mismo lugar, seguida de una celebración en los salones junto a sus invitados. Ricky Trevitazo, cantante y amigo cercano de Carbajal, actuó como testigo en la ceremonia civil.

Previo a esta celebración, Luigui afirmó que su boda no sería por conveniencia, ya que los gastos fueron cubiertos por Diana y él mismo.

Mencionó que tomar la decisión de casarse era algo muy importante, especialmente considerando su edad, ya que ya no tenía 25 años, sino 41. Expresó su felicidad y bienestar, resaltando que tenían una relación sólida, llena de amor y respeto.

El cantante Luigi Carbajal reveló que no tuvo una despedida de soltero, ya que su novia Diana García no le otorgó permiso para ir a las playas del norte del país a celebrar con amigos. A raíz de esto, él menciona que se siente un "pisado feliz".

"Ni la tendré... había recibido la invitación de amigos y algunos primos para irme un par de días a las playas del norte del país, pero mi novio no ha querido, no me ha dado permiso, no quiere que me pierda, ja, ja. Y bueno, soy obediente, un pisado feliz. Pucha, cómo he cambiado", dijo.