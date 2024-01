Luigui Carbajal revela cómo hace para no 'caer en tentación' ahora que es casado: "El diablo te va a tentar"

El cantante Luigui Carbajal, conocido por su talento musical y carisma, ha abierto su corazón para compartir detalles íntimos sobre su matrimonio a punto de celebrar su primer aniversario en mayo y como hace para no 'caer en la tentación'.

En una reciente entrevista con un medio local, el artista confesó que su relación marcha sobre ruedas, basada en la confianza, el respeto y la comunicación con casi un año de matrimonio. Carbajal expresó su felicidad al lado de su esposa y reveló que están considerando expandir la familia en el próximo año.

"Sí, este año buscaremos nuestro bebé. Me hace mucha ilusión ser papá nuevamente, nuestra familia va a crecer con la bendición de Dios", compartió el cantante.

A pesar de la diferencia de edades entre él y su esposa, la expareja de Dorita Orbegoso destacó que la relación siempre ha sido bonita y que la edad no ha sido un obstáculo. Cabe mencionar que se conocen desde hace 7 años, por lo que primero fueron amigos y luego se unieron como pareja formal.

Al abordar la cuestión de las tentaciones en un matrimonio, el exintegrante de 'Recargados de Risa' reflexionó sobre las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la atracción física.

"Los hombres somos animales y actuamos por instinto, y las mujeres son más sentimentales. Trato de no faltarle el respeto a mi esposa y no mirar porque la vista jala. El diablo siempre te va a tentar, pero un hombre también puede decir 'no'", comentó sinceramente el cantante.