Luigui Carbajal lanza dardo a Dorita Orbegoso tras últimas declaraciones: "Si empiezo a hablar, quedará mal"

El cantante Luigui Carbajal se refirió a los últimos comentarios de su expareja Dorita Orbegoso, alegando a que no terminaron en buenos términos por una supuesta infidelidad por parte de la actriz cómica.

El exchico 'Skandalo' se mostró indignado por las recientes declaraciones de la modelo, quien aseguró que le había hecho mucho daño durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental. Según Dorita, nunca volvería a trabajar con Luigui.

La reportera a cargo de la entrevista le pidió más detalles sobre lo que estaba dejando entrever, sin embargo, Carbajal se mostró firme en su decisión de no "remover el pasado"

Asimismo, el intérprete de 'La Culebra' exigió que no se mencione su nombre para "facturar" y que espera no tener que encontrarse con Dorita en algún evento o trabajo.

Como se recuerda, el programa 'La Casa de la Comedia' invitó a la modelo peruana como invitada especial, ante ello, Carbajal contó que no tiene problemas en que se la llame para trabajo, debido a que él no es dueño de dicha productora.

"Antes de que la inviten a ella (Dorita) me consultaron, me preguntaron por un tema de respeto y me parece bien. Me preguntaron si me incomodaba su ingreso, yo les dije que no era el dueño del programa ni el productor, sino parte del equipo de trabajo, así que yo no puedo decidir quién entra o quién no", sostuvo.