Macarena Gastaldo confirma que Luis Advíncula la dejó "coja": "Estaba hinchado..."

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El sillón rojo de El valor de la verdad volvió a sacar verdades inesperadas. Esta vez, Macarena Gastaldo confesó que Luis Advíncula la dejó "coja", una frase que generó revuelo por lo que implica, pero cuya historia es muy distinta a la de Sheyla Rojas.

Macarena confirma que Advíncula la dejó "coja"

Macarena Gastaldo se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y no esquivó ni una sola pregunta. Pero uno de los momentos más comentados del programa fue cuando Beto Ortiz, fiel a su estilo punzante, le lanzó la pregunta sin anestesia: "¿Luis Advíncula te dejó coja?".

La rubia soltó una carcajada y respondió sin miedo, haciendo referencia al viejo chat filtrado de Sheyla Rojas donde ella decía querer quedar así después de una noche con el futbolista.

"Creo que pasó con Sheyla que se filtró un audio, supuestamente le habían robado un celular, era una conversación que puso: 'ya pues, que me deje coja, sino next'. La amo por esa frase", comentó entre risas.

Pero aclaró que en su caso fue diferente. "A mí me dejó coja porque estaba con muletas en ese momento, me dejó con muletas. Vine con muletas hasta acá, Beto", expresó, dejando a todos en shock por la inesperada revelación.

No fue por pasión, fue por accidente

A diferencia de Sheyla Rojas, Macarena Gastaldo explicó que este episodio no tuvo nada que ver con la intimidad, sino con un accidente real que sufrió cuando acompañaba a Luis Advíncula en Europa.

"Sheyla lo hizo en alusión a lo íntimo, yo lo dije en alusión porque me dejó coja y sí estuve en muletas. Yo me caí y pisé en falso. Estaba con él, pisé en falso y me caí de costado. Fui rodando hasta el piso", recordó con lujo de detalles.

La modelo confesó que fue un momento de novela mexicana: "No, no me duele..." dijo en su intento de hacerse la fuerte, pero al mirar su pie, se dio cuenta del daño.

"Estaba moretoneado, hinchado. Primera vez que me quebré algo y fue el metatarsiano", contó, descartando así cualquier malentendido sobre una relación causa-efecto con lo íntimo.

Macarena Gastaldo se enamoró de Luis Advíncula

Lejos del escándalo, Macarena Gastaldo habló con cariño de su ex. Aseguró que Luis Advíncula siempre fue un caballero con ella y que hasta la hizo sentir parte de su mundo profesional al permitirle asistir a entrenamientos de la selección peruana.

"Yo lo quería mucho. Él quería que yo regrese y esté allá con él. Pero yo quería trabajar, estar en Perú, hacer mis cosas", dijo. Al parecer, fue esa necesidad de independencia lo que marcó el final de su historia juntos. "¿Se enamoraron? Sí, ambos en su momento", finalizó la argentina.

Al final, Macarena Gastaldo aprovechó el sillón rojo para contar su verdad y ponerle punto final a los rumores. Si bien confirmó que Luis Advíncula la dejó "coja", dejó en claro que se debió a un accidente durante un viaje, desmintiendo cualquier vínculo con una situación íntima, como ocurrió en el caso de Sheyla Rojas.