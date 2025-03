Macarena Vélez y Juan Ichazo presumen su amor y Magaly arremete contra ellos: "Poco empáticos"

Macarena Vélez y Juan Ichazo siguen dando que hablar. Esta vez, los salientes compartieron una imagen, donde presumen abiertamente el amor que se tienen. Sin embargo, causaron la ira de Magaly Medina, quien sin ningún reparo arremetió contra ellos, calificándolos como "poco empáticos".

Durante la última edición del programa 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió una fotografía, donde Macarena y Juan aparecen bastante cariñosos e incluso juegan con la idea que son una pareja de baile.

Si bien el polémico post fue publicado en el perfil cada uno de estos personajes, Magaly Medina aprovechó el momento para despotricar contra ellos, argumentando que el coach argentino era una persona "narcisista" y "poco empática".

Macarena Vélez y Juan Ichazo presumen su amor en redes sociales.

A su vez, reflexionó sobre la situación que estaría atravesando Johana 'Nena' Cubillas, remarcando que Ichazo no tendría consideración por la mujer que alguna vez dijo amar.

La modelo decidió responderle a Johana Cubillas, luego de que esta lanzara duras críticas en su contra por unas imágenes, donde aparece en completo estado de ebriedad. Además, aprovechó en sacar cara por su actual saliente, Juan Ichazo, quien aún es esposo de la popular 'Nena'.

"Si ellos ya están separados, por algo es, y son padres de hijos. Creo que, como padres, también tienen que respetarse y pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce (...) les puedo decir que es un papá increíble, es un papá excelente, está presente en todo momento, yo lo sé, lo he visto", mencionó.