Macarena Vélez presenta a Juan Ichazo como su pareja, pero él la corrige en vivo: "Pareja de baile"

Macarena Vélez sigue dando que hablar. Y es que luego de haberse viralizado las imágenes, donde ella aparece en completo estado de ebriedad y siendo cargada por Juan Ichazo, la modelo decidió pronunciarse en televisión nacional y aclarar su vínculo con el aún esposo de Johana 'Nena' Cubillas.

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se tuvo como invitada a nada más y nada menos que a Macarena Vélez, quien decidida a contar toda su verdad, afirmó encontrarse en salidas con el coach argentino.

Sin embargo, la popular 'Chica Increíble' jamás imaginó que Ichazo la corregiría en vivo, afirmando que él no era su pareja sentimental, sino su pareja de baile.

"¿Tú la consideras como tu pareja? porque ella te presentó como su pareja", preguntó la conductora, obteniendo una fría e incómoda respuesta por parte del argentino: "Estamos saliendo, nos estamos conociendo... pareja de baile quiso decir", manifestó.

Pese a ello, Macarena Vélez confirmó que Juan Ichazo ya conoce a sus padres, aunque dejó en claro que dicha formalidad no significaría nada porque sus amigos también los conocen.

Durante la última edición de 'América Hoy', las conductoras tuvieron como invitada a Macarena Vélez, quien pidió enfáticamente a la 'Nena' Cubillas dejar de atacarla porque no la conoce. Asimismo, fue contundente en señalar que Johana no tiene por qué opinar sobre su relación con Juan Ichazo, aún más si se sabe que están separados.

"Si ellos ya están separados, por algo es, y son padres de hijos. Creo que, como padres, también tienen que respetarse y pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce (...) Más habla una persona que habla de otra", señaló en un primer momento.