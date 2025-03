Macarena Vélez saca cara por Juan Ichazo y desmiente a la 'Nena' Cubillas: "Es un papá increíble, lo he visto"

Macarena Vélez sigue dando que hablar. Esta vez, la modelo decidió responderle a Johana Cubillas, luego de que esta lanzara duras críticas en su contra por unas imágenes, donde aparece en completo estado de ebriedad. Además, aprovechó en sacar cara por su actual saliente, Juan Ichazo, quien aún es esposo de la popular 'Nena'.

Durante la última edición de 'América Hoy', las conductoras tuvieron como invitada a Macarena Vélez, quien pidió enfáticamente a la 'Nena' Cubillas dejar de atacarla porque no la conoce. Asimismo, fue contundente en señalar que Johana no tiene por qué opinar sobre su relación con Juan Ichazo, aún más si se sabe que están separados.

"Si ellos ya están separados, por algo es, y son padres de hijos. Creo que, como padres, también tienen que respetarse y pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce (...) Más habla una persona que habla de otra", señaló en un primer momento.