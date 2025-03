Macarena Vélez ROMPE EN LLANTO al responder a la 'Nena' Cubillas: "No le hago daño a nadie"

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez decidió pronunciarse, luego de que Johana 'Nena' Cubillas despotricará en su contra a raíz de las imágenes, donde aparece en completo estado de ebriedad y en compañía de su aún esposo, Juan Ichazo.

Macarena Vélez explota en llanto

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', se compartió un informe, donde Macarena Vélez es abordada por la reportera del programa matutino y le cuestiona sobre las declaraciones de la 'Nena' Cubillas. En respuesta, la popular 'Chica Increíble' no pudo ocultar su tristeza y terminó rompiendo en llanto, afirmando que no iba a decir nada sobre la aún esposa de Ichazo porque además de no conocerla, no es una persona que suele juzgar.

"Mira, de verdad te digo de todo corazón, yo no pienso hablar absolutamente nada menos de ella porque no la conozco (...) No soy de juzgar, de hablar, ni nada y la verdad creo que más dice de una persona que habla sobre otra que ni siquiera conoce", dijo en un primer momento.

Enseguida, recalcó que sus salidas a discotecas no le hacen daño a nadie y que además de ello, tiene otros pasatiempos: "¿Qué me guste salir de fiesta? Creo que no le hago daño absolutamente a nadie. Soy una persona que le encanta viajar, ir de fiesta, le encanta hacer mil planes, mil todos",

Finalmente, mencionó que tras sus imágenes, lo dicho en televisión no es más que una exageración, por lo que prefiere mantenerse al margen: "Yo no me pienso meter ahí, no pienso decir absolutamente nada por qué yo me manejo de esta manera y me siento totalmente tranquila por cómo manejo las cosas (...) Acá en la televisión todo lo exageran y lo ponen como si fuera diario".

'Nena' Cubillas arremete contra Macarena Vélez

Tras las imágenes, donde se le ve a Macarena Vélez totalmente ebria, la 'Nena' Cubillas arremetió contra la modelo y su aún esposo, Juan Ichazo, afirmando que le daba vergüenza ajena que mientras ella esté durmiendo con sus hijos en casa, el padre de estos se la pase "cargando una borracha".

"Me da vergüenza ajena, pero ya es su roche. Yo estoy acá durmiendo con mis hijos mientras que él está juergueando en el sur, cargando una borracha, mejor que venga a cargar a sus hijos", despotricó.

Debido a esta situación, Macarena Vélez rompió en llanto y aseguró no responderle a la 'Nena' Cubillas, argumentando que no la conoce y no la juzgará por sus comentarios.