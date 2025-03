Mario Irivarren sorprendido al descubrir marca de atún con su rostro y apellido: "El alimento de los guerreros"

06/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con el paso del tiempo, Mario Irivarren se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la farándula peruana. Y es que tras su incursión en los realities de competencia, muchos han tomado su imagen como referencia de constancia y esfuerzo. Tanto es así que el influencer quedó impactado al descubrir que existe una marca de atún con su rostro y apellido.

Mario Irivarren descubre marca de atún con su apellido

Mario Irivarren ha sabido mantenerse en el mundo de las plataformas digitales con su reciente ingreso al podcast 'Good Time'. Es así que, en compañía de Laura Spoya y Gerardo Pe, el influencer visitó un concurrido mercado limeño, donde se dio con la enorme sorpresa de que existe una marca de filete de atún que lleva, además de una fotografía de su rostro, su apellido: Irivarren.

Al momento de cuestionarle al dueño de estos productos, que dicho sea de paso era su padre, por qué decidió utilizar su imagen para el proyecto alimenticio, este le respondió que al hacer una encuesta entre sus clientes, recibieron bien la propuesta.

Pero eso no fue todo, su progenitor le confesó que la marca, es decir su apellido, ya estaba inscrito en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi): "Inscribí el nombre en Indecopi, así que olvídate", dijo el hombre, dejando atónito al modelo por la legalidad de la situación.

Para rematar esta graciosa anécdota, se conoció que el slogan del producto era nada más y nada menos que: "El alimento de los guerreros", frase que hacía clara referencia al paso del joven por el reality 'Esto Es Guerra'.

Mario Irivarren revela que se encontró con Alondra

El chico reality confesó que si bien ya no es amigo de Alondra García Miró, hubo un momento en el que se encontró con ella luego de haber culminado su relación sentimental: "Un día me la encontré en el salón, me estaba haciendo mi laceado. Yo estaba en el lavatorio, me estaban lavando la cabeza, cuando llega Alondra y se sienta en el lavatorio del costado. Fue como 'hola qué tal, qué te vas a hacer, cómo está la abuelita'. La conversación más ramdon", contó en su programa.

